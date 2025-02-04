В Новосибирске туберкулезная больница откроет сеть дневных стационаров

В этом году в Мочище планируется открыть детский дневной стационар, а в ближайшей перспективе – взрослый дневной стационар в правобережной части Новосибирска.

Эти шаги направлены на расширение сети дневных стационаров в рамках Новосибирской областной туберкулёзной больницы для более эффективного лечения пациентов.

Дневные стационары ГОНКТБ показывают высокую результативность в лечении пациентов с ограниченными формами туберкулёза. На данный момент действуют два подразделения: взрослый дневной стационар на базе Туберкулёзной больницы №2 и детский — в Детском санатории для лечения туберкулёза всех форм, открытые в 2023 году.

Лечение в дневном стационаре позволяет пациентам сохранять привычный образ жизни, при этом находясь под постоянным контролем врачей, что повышает эффективность терапии. По данным специалистов, успешность лечения в дневном стационаре на 20,7% выше, чем в круглосуточных отделениях.

Кроме того, дневные стационары предоставляют пациентам доступ к современным диагностическим технологиям и позволяют избежать стресса, связанного с длительным пребыванием в больнице. В случае ухудшения состояния пациента его переводят в круглосуточное отделение.

Расширение сети дневных стационаров также способствует экономии ресурсов системы здравоохранения. Средняя экономия составляет 41,8% для впервые диагностированных пациентов и 51,6% для тех, кто страдает хроническими формами заболевания.

Открытие новых стационаров повысит доступность качественного лечения для жителей региона и соответствует национальным целям, установленным Президентом России, направленным на совершенствование системы здравоохранения.