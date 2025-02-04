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вчера 23:00
общество

В Новосибирске в 2025 году отремонтируют 20 школ по госпрограмме

Фото с сайта Госстройнадзора НСО

В 2025 году в Новосибирске в рамках государственной программы «Развитие образования» будет проведён капитальный ремонт 20 школ. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на оперативном совещании 4 февраля.

Согласно данным мэрии, на капитальный ремонт образовательных учреждений в 2024–2025 годах предусмотрено 2,3 млрд рублей, из которых 1,023 млрд были освоены в прошлом году.

Начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев отметил, что может потребоваться корректировка бюджета, так как проектно-сметная документация на некоторые объекты разрабатывалась в 2022 году, и с тех пор изменились цены на строительные работы. Вопрос дополнительного финансирования прорабатывается совместно с министерством образования Новосибирской области и правительством РФ.

По информации пресс-центра мэрии, в 16 школах капитальный ремонт планируется завершить к 1 сентября, в остальных – до конца 2025 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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