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общество

В Новосибирской области сделали точный прогноз погоды на февраль

Фото: АиФ-Новосибирск

В феврале в Новосибирске ожидается относительно теплая погода, без аномальных морозов.

Прогноз на месяц, предоставленный Западно-Сибирским УГМС изданию АиФ-Новосибирск, показывает, что среднемесячная температура составит -13...-16 градусов, что соответствует норме для этого времени года. Месячное количество осадков также будет в пределах нормы.

С 5 февраля в городе почти не ожидается осадков. В первой и третьей декадах месяца температура будет колебаться, с чередованием периодов тепла и холода. В первой декаде температура будет варьироваться от -17...-22 до -10...-15 градусов, а к 9 февраля начнется повышение температуры.

Во второй декаде температуры днем будут колебаться от -13...-17 градусов до -2...-7 градусов. В ночные часы температура будет варьироваться от -11...-16 до -20...-25 градусов. В третьей декаде также прогнозируются колебания температуры.

Снег будет выпадать в отдельные дни первой половины месяца, а во второй половине он станет более интенсивным.

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Игорь Кириченко
Журналист

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