В Новосибирской области выявилил более 15 тысяч случаев раковой опухоли

За год в регионе было выявлено более 15 тысяч случаев рака.

В Новосибирской области в 2024 году зарегистрировано более 15 тысяч новых случаев рака. Заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова отметила положительную динамику, которая связана с увеличением случаев раннего выявления онкозаболеваний благодаря профилактическим осмотрам. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.

Известно, что 76% пациентов диагностируются на ранних стадиях, что повышает шансы на успешное лечение.

Главный онколог региона Сергей Фурсов рассказал, что чаще всего встречаются рак кожи, рак молочной железы и рак простаты. Также остаются актуальными проблемы раннего выявления меланомы и необходимость скрининга для рака лёгких и ободочной кишки.

Напомним, что жители Новосибирска смогут бесплатно пройти обследование на онкологию