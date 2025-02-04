Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Усть-Таркском районе

В Усть-Таркской центральной районной больнице сообщили о состоянии пострадавших в аварии, произошедшей 4 февраля. По словам заместителя главного врача, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

«Множественные переломы, ушибы, ссадины. Это все, что можем сказать сейчас. О прогнозах говорить пока рано. Пациентам оказывается вся необходимая помощь», — рассказала врач корреспонденту Сиб.фм.

Напомним, на автодороге К-20 между Усть-Таркой и Богословкой столкнулись Mazda 3 и ВАЗ-2107. Пять человек погибли на месте, еще трое получили серьезные травмы. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.



Все, что известно о происшествии — в онлайн-трансляции Сиб.фм.