82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 февраля, 17:12
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 99.94 | eur 102.4
82.76% -1.2
сегодня
04 февраля, 17:12
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 99.94 | eur 102.4
сегодня 15:56
проиcшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Усть-Таркском районе

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

В Усть-Таркской центральной районной больнице сообщили о состоянии пострадавших в аварии, произошедшей 4 февраля. По словам заместителя главного врача, трое пациентов находятся в тяжелом состоянии.

«Множественные переломы, ушибы, ссадины. Это все, что можем сказать сейчас. О прогнозах говорить пока рано. Пациентам оказывается вся необходимая помощь», — рассказала врач корреспонденту Сиб.фм.

Напомним, на автодороге К-20 между Усть-Таркой и Богословкой столкнулись Mazda 3 и ВАЗ-2107. Пять человек погибли на месте, еще трое получили серьезные травмы. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Все, что известно о происшествии — в онлайн-трансляции Сиб.фм.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Сидоренко
Журналист

Читайте в