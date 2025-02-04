Юбилейный турнир Локоволей прошел в Новосибирске при поддержке крупного банка

Суперфиналы «Локоволей-2024» среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения прошли в Новосибирске в начале февраля. Международный волейбольный турнир РЖД традиционно поддержал Сбербанк.

В соревнованиях, прошедших на «Локомотив Арене» приняли участие команды из девяти регионов России, а также сборные Монголии, Казахстана и Белоруссии. Турнир стал юбилейным – 15-м по счету. А суперфиналы в этом году вернулись на свою историческую родину – в Новосибирск, где зародился турнир в 2010 году.

По итогам турнира сильнейшими среди девушек стала команда из Республики Беларусь. Финал среди юношей выиграли гости из Казани, одолевшие в упорной борьбе в трех партиях хозяев площадки из Новосибирска.

Сбер традиционно выступил партнером турнира. Банк в частности предоставил специальные призы лучшим игрокам юбилейного «Локоволей».

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Поддержка спорта – часть стратегии развития банка как человекоцентричной компании. Мы регулярно на разных уровнях проводим собственные соревнования по самым разным видам спорта. И поддерживаем в этом наших партнёров. Волейбол — традиционно один из самых популярных видов спорта в Новосибирской области. В этом году состоялся уже 15-й турнир Локоволей. Конечно же мы не могли остаться в стороне и с большой радостью поддержали организацию этих соревнований. Я сам регулярно занимаюсь волейболом. И понимаю, как ребята выкладываются на площадке, понимаю какой заряд эмоций приносит игра. С праздником волейбола, дорогие друзья!»