82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 февраля, 17:09
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 99.94 | eur 102.4
82.76% -1.2
сегодня
04 февраля, 17:09
пробки
5/10
погода
-3°C
курсы валют
usd 99.94 | eur 102.4
сегодня 16:20
общество

Заведующий детсадом в Новосибирской области Петр Русских стал героем СВО

Фото: Министерство образования Новосибирской области

Заведующий детским садом №5 города Татарска Петр Русских стал участником спецоперации.

В 2022 году, после потери близкого родственника, он принял решение начать гражданскую службу в Беловодском районе ЛНР. В 2023 году Русских вступил в бригаду «Сибирь» в качестве добровольца.

Петр Николаевич окончил Новосибирский государственный педагогический университет, работал учителем истории и руководил Центром спортивной подготовки по конному спорту. С марта 2023 года он стал заведующим детсадом в Татарске.

В ходе службы Петр Русских был награжден боевой наградой ДНР, а также получил статус ветерана боевых действий и благодарность от главы ЛНР.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в