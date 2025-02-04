Житель Новосибирска попал в больницу с безоаром в желудке после употребления 10 плодов хурмы

В Новосибирске мужчина был госпитализирован в ГКБ №25 с жалобами на тошноту, рвоту с примесью крови и черный стул.

По его словам, он почувствовал недомогание через несколько дней после того, как съел более 10 плодов хурмы за один раз. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Во время обследования с помощью фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) врачи обнаружили у пациента острую язву культи желудка и фитобезоар — плотное образование из непереваренных растительных остатков.

Удаление фитобезоара проводилось поэтапно в течение трех дней под наркозом. Врачи смогли избежать вскрытия желудка, проведя лапароскопически-ассистированную фрагментацию из-за развившейся кишечной непроходимости.

Специалисты отметили, что у пациента ранее была частично удалена часть желудка, что могло способствовать образованию безоара. По словам врачей, переизбыток хурмы в рационе, особенно у людей с нарушенной моторикой желудка, может привести к подобным осложнениям. Мужчину выписали, он проходит амбулаторное лечение.