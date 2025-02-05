Аспирант из Новосибирска представил макет автономного мини-аэродрома

Аспирант НГТУ НЭТИ представил макет автономного мини-аэродрома на Конгрессе молодых ученых.

Аспирант и сотрудник конструкторского бюро факультета летательных аппаратов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Даниил Матвеев представил макет небольшого автономного аэродрома на IV Конгрессе молодых ученых в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

По словам разработчика, мини-аэродромы предназначены для небольших самолетов, таких как универсальное воздушное судно «Сарма» и ТВС «Партизан». Их планируется использовать для транспортировки грузов, перевозки пассажиров и оказания экстренной медицинской помощи.

Проект включает компактную взлетно-посадочную полосу и систему энергообеспечения на основе ветровых и солнечных электростанций. Это позволит снизить нагрузку на бюджет и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Сеть мини-аэродромов является частью более крупного проекта, включающего малую авиацию и альтернативные источники энергии. Разработчики ищут индустриального партнера для реализации проекта.