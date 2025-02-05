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вчера 23:50
общество

Число вакансий в Новосибирской области в 5 раз превышает количество безработных граждан

Фото: freepik.com

Количество предложений в банке вакансий Новосибирской области в пять раз превышает численность безработных граждан и составляет около 29 тысяч.

Об этом сообщила руководитель управления занятости населения Минтруда и социального развития региона Ольга Лаврова на пресс-конференции 5 февраля. Большее количество вакансий зарегистрировано в промышленной сфере — около 20% от общего числа. Недостаток кадров наблюдается в здравоохранении, образовании, строительстве, торговле, сельском хозяйстве и транспорте.

С 1 февраля 2025 года размер пособия по безработице увеличен на 9,5% и варьируется от 2117 до 18 053 рублей.

Для поддержки предпринимательских инициатив безработных граждан в Новосибирской области активно используется механизм социального контракта. С начала 2025 года 124 человека открыли собственное дело.

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Игорь Кириченко
Журналист

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