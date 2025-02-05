Две школы в Новосибирской области закрыли на карантин из-за ОРВИ

Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом привел к частичному закрытию школ в Новосибирской области. Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе регионального министерства образования, на 27 января 2025 года две школы полностью закрылись на карантин. Еще в шести учреждениях введено дистанционное обучение в восьми классах.

Наибольшее количество переведенных на дистанционку классов пришлось на Новосибирск — здесь частично приостановили обучение четыре школы. Еще по одной школе отправили классы на удаленный режим в Новосибирском районе и Искитиме. Полностью приостановили работу учебные заведения в Убинском и Баганском районах.

«Общее количество заболевших обучающихся — 160 человек», — отметили в министерстве.

Ограничительные меры введены в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. Согласно документу, при превышении порога в 20% отсутствующих по болезни учащихся образовательные учреждения обязаны временно приостанавливать работу.

Чтобы сдержать распространение инфекции, в школах и детских садах усилены санитарно-противоэпидемические меры. Вводится утренний фильтр — детей с признаками простуды не допускают в коллектив. Также проводят дезинфекцию помещений не менее двух раз в день, увеличена кратность проветриваний и используется оборудование для обеззараживания воздуха.