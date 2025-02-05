Фабрику «С-теп» в Новосибирске снова не удалось продать даже со скидкой

Торги по продаже имущественного комплекса ООО «Фабрика С-теп» (входит в OR Group) признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На аукцион были выставлены здания, земельные участки, оборудование, товарные знаки и офисная техника. Начальная цена лота составляла 528,8 млн рублей. В сентябре 2024 года стоимость комплекса составляла 587,6 млн рублей, однако снижение цены на 10% не привлекло инвесторов.

Фабрика приостановила деятельность в июле 2022 года. В апреле 2024 года компания была признана банкротом.

В декабре прошлого года арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении OR Group по заявлению Промсвязьбанка, который требует с компании 1,7 млрд рублей.