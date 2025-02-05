Где выгодно купить трендовые украшения в Сибири?

Всегда хочется выглядеть стильно и дорого, и достичь этого можно, надев трендовые аксессуары. А вот какие сейчас тренды и как их найти, если живешь не в модной столице, а в Сибири? Рассказываем, куда стоит отправиться, если нужны интересные украшения на все случаи жизни и по выгодным ценам.

1. Жемчуг

Современные дизайнеры ювелирных изделий смело экспериментируют с жемчугом как классическим, так и неправильной формы, который придает дизайну органичный вид. Идеальные украшения из барочного жемчуга и коралла от Alcozer & J вы сможете найти у «Сороки». Компания привозит украшений из США и Европы, так что за их качество и высокий уровень исполнения переживать не придется. Еще один бренд, на который стоит обратить внимание – «Частная Коллекция». В их гарнитуре из коллекции «Гармония воды» есть уникальные серьги с жемчугом — белое золото 750 проба, 50 бриллиантов — 1,95 карата, 2 жемчужины южных морей. Эти и многие другие украшения можно примерить и купить на выставке продаже «Ювелирная Сибирь», которая пройдет с 21 по 24 февраля 2025 года в Новосибирском Экспоцентре.

2. Сверкающие бриллианты

Еще из «Отчаянных домохозяек» мы знаем: бриллианты подходят к любому наряду. На Ювелирной Сибири их выбор чрезвычайно велик: обратите внимание на бренд «КАБРИ», а также якутские компании Clarity, Seven Diamonds, Киэргэ, Саха Алаас, Саха Алмаз, Саха Таас и других. Бриллианты используются в самых изысканных ювелирных изделиях, но дизайнеры интегрируют их и в современные модели.

3. Красочные драгоценные камни

Красные, как капли крови, синие, как сердце океана или желтые, как солнце – яркие драгоценные камни сделают характерным любой образ. Их представлен широкий выбор на Ювелирной Сибири! Рекомендуем вам посетить стенд завода «Циркон С», который уже более 30 лет выпускает украшения ручной работы с камнями из серебра 925 пробы. Или же присмотритесь к коллекциям уральской ювелирной компании Maxim Demidov. Бренд представляет ассортимент изделий из серебра с натуральными природными, полудрагоценными, поделочными камнями со всего света.

4. Анимализм

Что может сильнее вдохновлять, чем природа? Украшения в форме животных, растений и космических тел давно стали хитами. Выбор такого рода украшений на Ювелирной Сибири велик, и причем по приятным ценам.Например, у Яхонт-Ювелир на выставке будут коллекции во флористическом стиле с цветами из розового перламутра, окрашенного кварца со вставками из полудрагоценных камней и фианитов. AUST-jc представят коллекции в стиле ювелирный минимализм. В каждом украшении видны природные линии, а солирующим элементом в изделиях от Aust выступают драгоценный и полудрагоценные природные минералы. У питерского бренда FilLart в искусную вязь эмалевых узоров органично вплетаются фианитовые акценты и серебро. В их новых сериях виден легендарный стиль Северной Столицы и точно передаются облики растений.

5. Смешение металла

Комбинации серебра, золота и розового золота в одном украшении или в сете – давно не моветон, а признак вкуса и умения комбинировать. Вы можете выбрать как отдельные предметы из разных металлов, собрав свой биколорный комплект, например, у бренда ATOLL, так и подобрать креативные кольца, сочетающие в одном изделии серебро и золото, у бренда DAVID. На Ювелирной Сибири можно найти и совсем необычные варианты этого сочетания: компания «Елизавета» выпускает, не отставая от трендов, исключительно православные коллекции, для которых важна не только качественность и внешняя красота, но и Божье благословение, благодатность образов.

Почему – Ювелирная Сибирь? Да потому, что это международная выставка-продажа, куда съезжаются компании с всей России и стран ближнего зарубежья, чтоб представить свои лучшие коллекции. Более 100 компаний привезут 80 000+ украшений по оптовым ценам, проведут акции и скидки. Кажется, это весомый повод обновить свою шкатулку драгоценностей и добавить стиля в свой образ. Чтобы посетить выставку, достаточно зарегистрироваться на сайте Ювелирной Сибири.

Организатор: ООО «ЭкспоИвентс»

8 (383) 304-81-55

info@siberia-jewelry.ru

https://vk.com/siberiajewelry

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