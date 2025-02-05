Хиты культовой американской рок-группы Nirvana прозвучат в Новосибирске

В честь дня рождения Курта Кобейна струнный оркестр Hard Rock Orchestra даст большой концерт хитов главных героев гранжа.



Невозможно себе представить рок-сцену 90-х без Nirvana и ее лидера – кумира миллионов Курта Кобейна. Nirvana – один из самых влиятельных и знаковых музыкальных коллективов всех времен. Их музыка стала саундтреком для целого поколения. Их лидер стал иконой. За свою недолгую жизнь Кобейн изменил ландшафт рок-музыки и внес неоценимый вклад в поп-культуру в целом.





4 марта в ККК им. Маяковского прозвучат шедевры со всех трех пластинок Nirvana! От андеграудного Bleach и прорывного Nevermind до юбилейного In Utero. От лиричной About a Girl до душераздерающей Heart-Shaped Box. Зрители с головой окунутся в неподдельную романтику девяностых под трогательную мелодичность скрипок, обволакивающий бархат альтов и дерзкий напор виолончелей!

Hard Rock Orchestra это сайд-проект известного на весь мир симфонического оркестра RockestraLive. Коллектив с 2018 года дал множество концертов по всей стране от Санкт-Петербурга до Магадана. Ежегодные выступления в Кремлевском дворце собирают аншлаги из любителей рок-музыки. Ребята частые гости на Первом канале и в эфире федеральных радиостанций.





Перенесемся вместе во времена, когда музыка была настолько честной и искренней, что разрывала сердца миллионов...



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