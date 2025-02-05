Канадцы были счастливы снова видеть российских хоккеистов, высказалась посол Тэйлор

По мнению дипломата, спорт невозможно полностью отделить от политики.

В интервью RTVI посол Канады в России Сара Тейлор прокомментировала исключение российских хоккеистов из международных турниров. По ее мнению, хоккей играет значимую роль в создании связей между людьми, однако спорт и политика неизбежно переплетены.

На вопрос о том, сожалели ли канадцы о невозможности сражаться с российскими хоккеистами на ледовой арене, Тейлор ответила, что «канадцы всегда рады любой возможности поиграть в хоккей» и очень «скучают по матчам, которые могли бы состояться».

«Если говорить серьезно, я осведомлена, что многие российские спортсмены, артисты и другие не имеют возможности выступать на международной сцене сейчас. Понимаю, что это печально как для них, так и для тех, кто обычно с ними взаимодействовал», — отметила Сара Тейлор.

Она считает, что с окончанием конфликта в Украине «все эти проблемы исчезнут сами собой». «При таком исходе, полагаю, канадцы были бы счастливы вновь видеть российских хоккеистов», — добавила дипломат.

Тейлор вспомнила серию матчей 1972 года между сборными СССР и Канады. Тогда, в разгар «холодной войны», это «помогло сблизить два государства и установить ещё один человеческий контакт».

Она также поделилась воспоминаниями о времени, когда жила в Москве. В детстве дипломатические миссии устраивали хоккейные встречи против ветеранов команды Красной армии (вероятно, ветеранов клуба ЦСКА). «Каждое воскресенье проходили товарищеские матчи. Я знаю, насколько важны хоккей и подобные мероприятия для укрепления связей между людьми. Надеюсь, мы достигнем мира, соблюдения международного права и Устава ООН, что позволит нам восстанавливать контакты через хоккей и другие виды деятельности», — подчеркнула Тейлор.

На вопрос о независимости спорта от политики она ответила, что «это выходит за пределы ее компетенции», и она не может говорить за решения международных спортивных организаций.

«Однако мне кажется, что в наше время политика неизменно присутствует и проникает в различные сферы. Трудно избежать её влияния, поэтому невозможно полностью отделить спорт от политики», — заключила посол.