Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Группировка войск «Север»

На Харьковском направлении было поражено формирование двух бригад теробороны в районе Волчанска Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину и четыре автомобиля. Уничтожены четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Группировка войск «Запад»

Успешные действия привели к поражению двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Купянска, Песчаного и других населенных пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Потери ВСУ составили более 290 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

Группировка войск «Юг»

В районе Донецкой Народной Республики были поражены формирования трех механизированных, аэромобильной бригады ВСУ, а также бригад теробороны. Потери противника составили до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Центр»

Продолжены активные наступательные действия в Донецкой Народной Республике, где поражены пять механизированных и мотопехотных бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 510 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и десять пикапов.

Группировка войск «Восток»

В Донецкой Народной Республике продолжено продвижение в глубину обороны противника. Поражены танковая и механизированные бригады ВСУ. Потери составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин и семь орудий полевой артиллерии.

Группировка войск «Днепр»

В Запорожской области поражены механизированная бригада и бригады береговой обороны ВСУ, потери составили до 30 военнослужащих, три автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия продолжили поражение инфраструктуры ВСУ, включая военные аэродромы, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета «Нептун», реактивный снаряд HIMARS и 68 беспилотных летательных аппаратов.

С начала операции уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42406 беспилотников и другие военные цели.