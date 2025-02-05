Президент Путин наградил Новосибирского митрополита за заслуги перед Отечеством

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 февраля 2025 года подписал указ о присвоении государственных наград и почётных званий. В их числе – жители Новосибирской области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён митрополит Новосибирский и Бердский Никодим (Юрий Чибисов) за вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных традиций и просветительскую деятельность. Этой же награды удостоен Сергей Шимко, руководитель Троицкого территориального подразделения администрации Карасукского муниципального округа, за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Орден «Родительская слава» вручили жителям Новосибирской области Татьяне и Владимиру Синец за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Медалью ордена «Родительская слава» отмечены Наталья и Владимир Коробовы.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждены фельдшер станции скорой медицинской помощи Ирина Старикова, заведующая консультативно-диагностическим центром городской инфекционной клинической больницы № 1 Марина Струсевич и заведующая отделением той же больницы Елена Филина. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующей подстанцией скорой медицинской помощи Ирине Девятьяровой.