Стало известно, сколько в среднем тратятся новосибирцы на День святого Валентина

Жители Новосибирска готовы потратить на подарок ко Дню святого Валентина в среднем 7 200 рублей.

Согласно исследованию аналитиков Авито, жители Новосибирска готовы потратить на подарки ко Дню святого Валентина в среднем 7 200 рублей.

Так, 44% опрошенных планируют потратить более 5 000 рублей, в то время как 40% готовы выделить от 2 000 до 5 000 рублей. 12% респондентов хотят уложиться в 2 000 рублей. Мужчины в среднем тратят больше — 8 600 рублей, женщины — 6 400 рублей.

При этом 36% новосибирцев не считают 14 февраля праздником, а 8% предпочитают отмечать День Петра и Февронии. Около 58% респондентов собираются провести этот день за романтическим ужином дома, 21% — в кинотеатре.

Также 22% планируют преподнести романтический ужин на данный праздник, особенно женщины (34%). Мужчины чаще выбирают цветы (36%) и ювелирные украшения (20%). Также среди популярных вариантов — билеты на концерт или спектакль (19%), деликатесы и сладости (18%), вино или алкоголь (16%) и гаджеты (15%).