Такого не было 110 лет. В Новосибирске названа дата рекордно аномального мороза до -51 градуса

Новосибирск расположен в зоне континентального климата, который характеризуется значительными температурными колебаниями.

Среднегодовая температура в городе составляет +0,2 °C, а разница между минимальными и максимальными значениями может достигать 88 градусов.

Зимой в Новосибирске стоят крепкие морозы: средняя температура января составляет -18,8 °C, а рекордно низкая температура была зафиксирована 7 января 1915 года — -51,1 °C. Лето сравнительно теплое, со средней температурой +19 °C в июле, но возможны и аномальные жаркие дни — максимальный зарегистрированный показатель составил +40 °C.

Город находится на стыке лесостепной и лесной природных зон, что влияет на количество осадков и снежный покров. Обычно снег ложится к 1 ноября и остается на земле 150–160 дней. В течение года в Новосибирске преобладают юго-западные ветры со средней скоростью 4,1 м/с.

Климат специалисты оценивают как «здоровый» и «тренирующий», благодаря чему жители города приспосабливаются к резким перепадам температур и суровым зимним условиям.