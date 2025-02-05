В больницы Новосибирска впервые поставили лазерный скальпель

ЗАО «Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники» впервые поставило в клиники свою разработку – лазерный скальпель, получивший название «Прометей».

Об этом сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев на пресс-конференции в среду. По его словам, аппарат получил положительные отзывы от врачей, которые работали с ним.

Лазерный скальпель позволяет снизить кровопотерю и легче переносится пациентами, что делает его более эффективным по сравнению с традиционными методами.

Министр отметил, что при разработке устройства основной целью было импортозамещение, однако новый аппарат превзошел некоторые импортные аналоги. Разработчик провел технические и токсикологические тесты, успешно завершив доклинические испытания.

На данный момент создано мелкосерийное производство, а широкое внедрение скальпеля в работу больниц может занять около двух лет.