В Новосибирске продают фото с автографом Анатолия Собчака за 99 тысяч рублей

В Новосибирске выставлено на продажу цветное фото с автографом бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Снимок размером 15×15 см имеет на оборотной стороне дарственную надпись, сделанную синей шариковой ручкой. Объявление о продаже опубликовано на популярном сайте.

К фото прилагается сопроводительное письмо из канцелярии мэра Санкт-Петербурга. Документ выполнен на официальном бланке с исходящим номером и содержит подпись Анатолия Собчака, нанесенную черными чернилами.

По утверждению продавца, на увеличенных фрагментах снимка и документа отчетливо видны характерные особенности почерка политика. Он уверен, что любой специалист-графолог подтвердит подлинность автографа.

Стоимость лота составляет 99 тысяч рублей.