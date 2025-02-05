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общество

В Новосибирске продают фото с автографом Анатолия Собчака за 99 тысяч рублей

Фото: Авито

В Новосибирске выставлено на продажу цветное фото с автографом бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Снимок размером 15×15 см имеет на оборотной стороне дарственную надпись, сделанную синей шариковой ручкой. Объявление о продаже опубликовано на популярном сайте.

К фото прилагается сопроводительное письмо из канцелярии мэра Санкт-Петербурга. Документ выполнен на официальном бланке с исходящим номером и содержит подпись Анатолия Собчака, нанесенную черными чернилами.

По утверждению продавца, на увеличенных фрагментах снимка и документа отчетливо видны характерные особенности почерка политика. Он уверен, что любой специалист-графолог подтвердит подлинность автографа.

Стоимость лота составляет 99 тысяч рублей.

Фото В Новосибирске продают фото с автографом Анатолия Собчака за 99 тысяч рублей 2

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Игорь Кириченко
Журналист

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