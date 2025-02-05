Врач-диетолог Ольга Сазонова рассказала, может ли зеленый чай уберечь от лишнего веса

Три чашки чая в день убивают опасный жир в организме? Правда или миф, рассказала эксперт.

Эксперт обращает внимание: чай, включая зеленый, входит в число самых популярных напитков. Это подчеркивает необходимость изучения его воздействия на здоровье. По словам Ольги Сазоновой в беседе с sovainfo.ru, исследования зеленого чая были разнообразными, но наиболее значительное влияние на жировые отложения и вес тела оказывают высокие дозы. Профессор говорит, что многие исследования указывают на положительное воздействие зеленого чая и его экстракта на здоровье человека, включая противораковый, антикариозный, гипохолестеринемический и антиоксидантный эффект. Ольга Сазонова отмечает, что антиоксидантные свойства экстракта в значительной степени связаны с полифенолами — катехинами. Однако в чайных листьях присутствуют и другие вещества, такие как танин, теанин, полисахариды и флавоноиды.

Несмотря на оздоравливающие свойства зеленого чая, остается неясным, достигают ли все его компоненты полной эффективности в организме. Из-за низкой биодоступности катехинов, во время их переваривания и всасывания может происходить связывание активных соединений с другими веществами. Было доказано, что взаимодействие катехина с белками или железом снижает биодоступность этих компонентов, подчеркивает врач-диетолог.

В зависимости от ряда факторов, таких как вид чая, состояние здоровья и чувствительность к кофеину, безопасное количество чашек чая в день варьируется. Обычная дозировка в 3-4 чашки черного или зеленого чая для большинства людей является приемлемой. Однако, если есть повышенная чувствительность к кофеину, может быть предпочтительно ограничиться 1-2 чашками. В общем, чай – это полезный напиток с умеренным содержанием кофеина и богатый антиоксидантами. Однако, напомню, пить его нужно в меру, так как частое употребление чая с десертами может свести его пользу на нет.

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