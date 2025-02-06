33% школьников Новосибирской области сталкиваются с буллингом

Новосибирские подростки часто сталкиваются с буллингом в школах.

Специалисты факультета психологии Новосибирского государственного педагогического университета и кафедры психологии НИПКиПРО завершили исследование, посвященное буллингу в школах Новосибирской области, по заказу регионального Минобра. Об этом пишет портал BFM-Новосибирск.

В работе приняли участие 89 педагогов и социальных педагогов из разных учебных заведений Новосибирска и области, в том числе были проведены онлайн-фокус-группы с родителями.

По данным исследования, только 64% учителей и 54% родителей уверены, как правильно действовать в случаях буллинга. Также опрос показал, что 33% школьников сталкивались с буллингом — при этом 57% респондентов считают, что как мальчики, так и девочки равноправно вовлечены в такие ситуации.