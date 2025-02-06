37 компаний Новосибирской области стали резидентами «Сколково» в 2024 году

В 2024 году 37 компаний Новосибирской области получили статус резидентов инновационного центра «Сколково».

Общее число таких предприятий в регионе достигло 140. По данным «BFM-Новосибирск», большинство компаний продолжают работать в Новосибирской области. Для получения статуса резидента необходимо представить проект, содержащий новую технологию, метод или продукт.

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Алексей Низковский сообщил, что участники «Сколково» из региона получили 52,2 миллиона рублей грантовой поддержки. При этом компании могут пользоваться льготами и преференциями, оставаясь в регионе.

Из 140 резидентов 83 имеют статус малых технологических компаний, что дает им право на дополнительную поддержку в рамках национальных проектов.