Бегемоты, акробаты и уникальные номера. В Новосибирске презентовали грандиозное шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

С 8 февраля Новосибирский цирк погружается в атмосферу восточной магии — здесь стартуют гастроли нового масштабного шоу «Песчаная сказка». Этот уникальный театрализованный спектакль — совместный проект продюсерского центра Гии Эрадзе и «Российской государственной цирковой компании» (Росгосцирка).

Современный цирк — не только для детей

«Песчаная сказка» — это полноценный спектакль с единой сюжетной линией. Главный герой, загадочный Джинн, с помощью волшебной лампы переносит зрителей в мир восточных тайн и приключений. История, которая начинается на оживленном базаре, приводит гостей шоу во дворец Шейха, в пустыню с караванами верблюдов, в замок прекрасной принцессы и даже в загадочные земли, где акробаты-скорпионы совершают прыжки.

На манеже соединились разнообразные цирковые жанры: эквилибр, акробатика, дрессура, иллюзия, жонглирование.

«Цирк сильно изменился, — отмечает Екатерина Запашная, художественный руководитель шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «Песчаная сказка», дрессировщица, воздушная гимнастка. — Есть определенное стереотипное мышление о цирке, что он только для детей. Сейчас цирк — полноценное шоу для всей семьи. Он выходит из детской категории в категорию для всех возрастов».

В новом шоу ставка сделана не только на захватывающие трюки, но и на режиссуру. Каждый номер — это часть общей истории. При этом зрители увидят не только невероятные человеческие возможности, но и таланты животных. Например, многие привыкли воспринимать бегемотов или верблюдов просто как крупных экзотических животных. Но на манеже они раскрываются иначе — демонстрируя повадки, интеллект и взаимодействие с артистами.

Единственный в мире аттракцион с тремя бегемотами

Отдельного внимания заслуживает номер с обезьянами и тремя бегемотами.

«Насколько сложно дрессировать бегемотов знает только один человек — это Народный артист России Тофик Ахундов, — ответил на вопрос корреспондента Сиб.фм клоун-коверный, главный герой шоу «Песчаная сказка» Константин Асташов. — Тофик Гусейнович единственный в мире дрессировщик, который создал такой аттракцион, где три бегемота на манеже, которые выполняют невероятные трюки. К тому же Тофик Гусейнович внедрил в постановку обезьян, которые легко взаимодействуют с тремя африканскими тяжеловесами».

Также восточную атмосферу шоу дополняет караван величественных верблюдов.

«Наши животные на манеже демонстрируют сложнейшие трюки, раскрывая свою уникальность. Для нас они – настоящие партнеры, с которыми мы взаимодействуем и находим общий язык», — добавляет директор шоу «Песчаная сказка», дрессировщик, воздушный гимнаст Константин Растегаев.

Артисты, которые не знают страха

Один из самых эмоциональных номеров шоу для зрителей — воздушная гимнастика на ремнях «Закрывая глаза» в исполнении Екатерины Запашной и Константина Растегаева.

«Это очень трогательный и одновременно опасный номер», — поделился Константин Асташов, клоун-коверный шоу.

В представлении задействовано более ста артистов, включая технический персонал. Но дублеров среди них нет — номера настолько сложны, что повторить их в точности мог бы далеко не каждый.

«В китайском цирке есть дублеры, а у нас — нет, — объясняет Константин Растегаев. — Если артист травмируется, программа адаптируется, но мы не держим людей «на скамейке запасных».

Многочисленные эксклюзивные костюмы и масштабные декорации

Для «Песчаной сказки» были разработаны уникальные масштабные декорации с применением новейших технологий. Один из самых эффектных элементов — гигантский восточный замок, который буквально спускается на манеж из-под купола цирка. А три огромных экрана создают дополнительные спецэффекты, благодаря которым зрители еще больше погружаются в мир волшебства.

«Создание каждого номера — это колоссальный труд, — рассказывает художественный руководитель шоу «Песчаная сказка», дрессировщица, воздушная гимнастка Екатерина Запашная. — Работает целая команда: продюсер Гия Эрадзе, режиссеры, композиторы, художники по костюмам, хореографы. Но первостепенно всегда талант артиста — Георгий Гиулевич замечает потенциал и помогает его раскрыть».

Созданием костюмов занимались лучшие художники

«Стоимость всех нарядов сложно оценить, но поверьте — это далеко не десятки миллионов рублей, а значительно больше, — говорит Екатерина Запашная. — Работа над костюмами никогда не прекращается: у нас есть четыре костюмера, которые постоянно занимаются ремонтом, подшивкой, уходом, ведь важна каждая деталь».

Новый проект продюсерского центра Гии Эрадзе понравится и детям, и взрослым. «Песчаная сказка» – спектакль с единой сюжетной линией, объединяющий различные цирковые жанры – от акробатики до дрессуры, и каждый найдет что-то свое.

Гастроли шоу «Песчаная сказка» (0+) начнутся в Новосибирском цирке уже с 8 февраля.