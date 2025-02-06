Бойцы СВО из Новосибирска получили награды и допвыплаты за успехи

Военнослужащие из Новосибирской области продолжают получать высокие награды за успешное выполнение задач в ходе специальной военной операции.

Многие новосибирцы, вдохновленные примерами земляков, выбирают службу по контракту.

Новосибирские подразделения показывают высокие результаты в ходе СВО, благодаря хорошей подготовке, сплоченности и профессионализму каждого бойца. Военнослужащие, получившие медали «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За боевые отличия», «За участие в СВО» и другие, подчёркивают, что их долг — защищать Родину. Служба по контракту предоставляет такую возможность, а условия службы на данный момент находятся на высоком уровне, сообщили в пресс-службе правительства НСО.

Жители Новосибирской области могут получить единовременную выплату при заключении контракта в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей: 800 тысяч — региональная часть и 400 тысяч — федеральная.

Денежное довольствие военнослужащих в зоне СВО составляет от 210 тысяч рублей и выше, а также предусмотрены дополнительные выплаты за подбитую технику или продвижение в штурмовых подразделениях. Дополнительные выплаты положены и за награды в виде медалей и орденов.

Кроме того, военнослужащие и их семьи могут воспользоваться льготами и социальной поддержкой, включая кредитные и налоговые каникулы, бюджетные места для обучения детей в вузах и бесплатный отдых для детей в летних лагерях.

Для заключения контракта можно обратиться в любой военный комиссариат Новосибирской области или в специализированный пункт отбора на военную службу по контракту в Новосибирске по адресу: ул. Добролюбова, 16.