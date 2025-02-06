«Будет ещё хуже». В Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО

Будет ли новая волна мобилизации в этом году – ответил военный эксперт Александр Чугай.

По мнению спикера, сейчас в мобилизации нет необходимости, так как Россия имеет преимущество.

«Наша позиция базируется на истине, как же она может быть слабой. На добровольной основе уже заключено 740 тысяч контрактов, и набор продолжается ежедневно. Основная текущая задача — обучить, вооружить и обеспечить боевое взаимодействие этих людей», – пояснил Александр Чугай в интервью Сиб.фм.

Он считает, если отправить на СВО людей, не служивших в армии и не имеющих военно-учетной специальности, «от этого мобилизации станет только хуже».

«Нам совершенно не нужны пушечные люди! Нам необходимы обученные бойцы, полностью владеющие оружием и своей специальностью, способные действовать в составе своих частей. Достичь этого быстро через мобилизацию невозможно. Нужно продолжать набор контрактников и тщательно их обучать», — подчеркнул эксперт.

Главными задачами подготовки он назвал обучение по специальностям и подготовку офицеров для управления подразделениями и организации взаимодействия.

«Даже во время Великой Отечественной войны, перед наступлением, войска с основных участков фронта отводили в тыл для тактических учений с боевой стрельбой, чтобы каждый знал свои задачи. Взаимодействие тщательно организовывали: ко времени, к действиям, координация усилий по задачам, рубежам, времени. Это было ключом к успешной наступательной операции», — пояснил Чугай.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жителям Новосибирска рассказали, когда завершится мобилизация на СВО.