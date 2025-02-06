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вчера 23:25
общество

«ЭкоНива» запустила комбикормовый цех в Новосибирской области

Фото предоставлено ГК «ЭкоНива»

Компания «ЭкоНива» запустила новый комбикормовый цех в селе Пеньково Маслянинского района Новосибирской области.

Цех является частью масштабного проекта агрохолдинга, направленного на улучшение кормовой базы для молочного поголовья в Сибирском регионе. Общие инвестиции в проект составили более 400 миллионов рублей, а мощности цеха — 73 тысячи тонн комбикорма в год.

Цех включает линии для приемки и хранения зернового сырья, производства рассыпных и гранулированных кормов. В нем предусмотрены бункеры для хранения сырья и готовой продукции общей вместимостью 416 тонн. Все процессы автоматизированы, а контроль качества проводится в лаборатории.

Цех обеспечит кормами молочное поголовье агрохолдинга в Новосибирской области и Алтайском крае. Запуск объекта создаст 28 рабочих мест.

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Игорь Кириченко
Журналист

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