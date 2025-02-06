Губернатор Травников прокомментировал массовые кадровые перестановки в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о кадровых изменениях в мэрии и правительстве и оценил работу новой команды. Как сказал глава региона в интервью Сиб.фм, обновленный состав во власти стал работать более четко и ответственно, а взаимодействие с региональными властями значительно улучшилось.

«Команда в целом сформирована. Вижу, что город изменился – в том числе в содержании улиц. Такого количества техники и рабочих в предыдущие годы я не наблюдал», – отметил губернатор.

При этом в мэрии остается незакрытой важная позиция – руководитель нового департамента транспорта, который был выделен отдельно от департамента дорожного хозяйства. Это связано с масштабной транспортной реформой, которая проходит в Новосибирске.

Травников также подчеркнул, что кадровая политика мэра Максима Кудрявцева основана на профессиональных качествах, а не на принципе полной смены команды.

«Мэр оценивал по деловым качествам и после этого принимал решение, при этом достаточно оперативно», – пояснил губернатор.

Еще одним важным изменением стало объединение кадрового резерва мэрии и правительства области, что, по словам Андрея Травникова, позволит лучшим специалистам переходить на уровень региона.

«Это общий настрой – мэрия снова должна стать кадровым лифтом для формирования правительства», – резюмировал Травников.

Ранее глава Новосибирской области Травников объяснил затяжной срок строительства станции метро «Спортивная».