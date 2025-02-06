Глава Новосибирской области Травников объяснил затяжной срок строительства станции метро «Спортивная»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал Сиб.фм подробности о строительстве и перспективах ввода в эксплуатацию станции метро «Спортивная». Несмотря на все сложности в проектировании, работы по объекту почти завершены, отметил глава региона.

«Если зайдете внутрь станции метро, то увидите, что там практически все готово. Отмыть стены и полы и можно использовать. Но, это объект повышенной опасности, объект транспортной инфраструктуры, его невозможно сдать ни одному надзорному органу, в частности Ростехнадзору», — пояснил губернатор в эксклюзивном интервью Сиб.фм 6 февраля.

Травников отметил, что в процессе строительства допущены отклонения от первоначального проекта, что было связано с изменениями в условиях — санкциями, заменой оборудования и другими факторами. Из-за недостаточной компетенции специалистов, работа была замедлена, и для решения проблем пришлось привлечь новые кадры и внешних экспертов.

«Общий срок я назвал. 2025 год должен быть пусковым, в том числе и для станции метро "Спортивная"», — добавил губернатор.

Кроме того, Травников уточнил, что планы по развитию метрополитена остаются амбициозными. В первую очередь власти сосредоточатся на завершении строительства станции «Спортивная», а затем перейдут к продлению Дзержинской линии.