Из Новосибирска собираются депортировать нигерийского мигранта

Новосибирский областной суд оставил без изменения решение о высылке гражданина Нигерии Оджо Кристофера Итопа.

Об этом сообщает канал судов общей юрисдикции по региону. Рассмотрение апелляции прошло в четверг, 6 февраля.

Ранее, по решению Ленинского суда, Оджо Кристофер Итоп был помещен в Центр временного содержания до исполнения депортации. В 2021 году ему было разрешено временное проживание на территории России, однако в 2023 году это разрешение было отменено. В этот период Кристофер заключил брак и подал заявление на получение вида на жительство, в котором ему было отказано. Также он пытался обратиться в МВД с просьбой о предоставлении временного убежища.

Представитель иностранного гражданина заявил, что суд ограничивает права и свободы Оджо Кристофера Итопа. Однако судьи не нашли оснований для отмены решения.