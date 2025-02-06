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общество

Из Новосибирска собираются депортировать нигерийского мигранта

Фото: Новосибирский областной суд

Новосибирский областной суд оставил без изменения решение о высылке гражданина Нигерии Оджо Кристофера Итопа.

Об этом сообщает канал судов общей юрисдикции по региону. Рассмотрение апелляции прошло в четверг, 6 февраля.

Ранее, по решению Ленинского суда, Оджо Кристофер Итоп был помещен в Центр временного содержания до исполнения депортации. В 2021 году ему было разрешено временное проживание на территории России, однако в 2023 году это разрешение было отменено. В этот период Кристофер заключил брак и подал заявление на получение вида на жительство, в котором ему было отказано. Также он пытался обратиться в МВД с просьбой о предоставлении временного убежища.

Представитель иностранного гражданина заявил, что суд ограничивает права и свободы Оджо Кристофера Итопа. Однако судьи не нашли оснований для отмены решения.

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Игорь Кириченко
Журналист

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