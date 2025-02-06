Упаду в пропасть. Певица Ирина Дубцова собрала полный зал зрителей на концерте в Новосибирске. ОНЛАЙН

Сегодня, 6 февраля, в Новосибирске состоится концерт известной российской певицы Ирины Дубцовой.

Обновлено в 20:05. Дубцова исполняет песню «С Новым годом, хорошие люди».

Обновлено в 20:00. Мужчина подарил цветы певице. Дубцова говорит, она была счастлива, пока не появился он. После этого она показала на мужчину.

Обновлено в 19:56. Артистка исполняет песню «Ты любишь меня до Луны». По ее словам, хит был написан, когда «героиня нашла нормального мужика, который любит».

Обновлено в 19:53. Ирина Дубцова со сцены в Новосибирске исполняет свои хиты. Несколько фотографий с мероприятия.

Обновлено в 19:44. Дубцова исполняет песню, посвященную маме. Стоит отметить, что артистка получила за нее Золотой граммофон.

Обновлено в 19:37. Во время выступления Дубцова вспомнила «Фабрику звезд».

«Недавно поняла, что все мои песни сериал в 21 год. Многие мои коллеги стесняются вспоминать «Фабрику звезд», а я горжусь этим. Потому что это большой старт для артистов», — сказала она.

Также она отметила, что ее песни, как турецкий сериал, «всё меняется каждую серию».

Обновлено в 19:31. «А любви нет ничего сложного, если она настоящая. Не все мои песни про меня. Некоторые про друзей. Кручусь как автор как могу. Исполню песню, старую, которую все знают», — сказала артистка и исполнила песню «Медали».

Обновлено в 19:28. Дубцова исполняет песню «Под дождем». Она заявила со сцены, что обещает написать песню для новосибирцев.

Обновлено в 19:24. Певица со сцены обратилась к своим фанатам.

«Сколько мы не виделись? По-моему года 4. Но вижу много новых лиц. Любите вы мои песни, потому что эти истории подходят под вашу личную историю, в каждой была своя несчастная любовь», — сказала Дубцова.

Также она поблагодарила мужчин, что на ее концерт, а «не на Лепса».

Обновлено в 19:18. На сцену вышла Ирина Дубцова. Певица исполняет хит «Упаду в пропасть».

Обновлено в 19:10. На концерт Ирины Дубцовой собрался полный зал в ККК им. Маяковского.

Ирина Дубцова – поэт, композитор и исполнительница, чьи выступления известны живым звуком, профессиональным подходом и яркой энергией. Ее репертуар включает хиты, полюбившиеся миллионам слушателей, а также новые композиции.

Концерт пройдет в формате живого исполнения.

Редакция Сиб.фм будет вести онлайн-трансляцию с концерта. Скоро здесь появятся фотографии с мероприятия.