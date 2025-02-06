Напавший на школьницу житель Новосибирска неделю выслеживал девочек

В Новосибирске задержали новосибирца, который следил за несовершеннолетними и напал на девушку.

В Новосибирске задержан мужчина, напавший на 17-летнюю школьницу в лифте многоэтажки в Кировском районе. После того как школьница оказала сопротивление, ее отец задержал нападавшего до приезда полиции.

Известно, что подозреваемый преследовал девушек на протяжении недели. Во время одного из нападений он выронил паспорт, что помогло полиции установить его личность.

Сейчас дело передано в Следственный комитет.

Напомним, что в Новосибирске задержали дебоширку, ехавшую на поезде «Владивосток-Москва»