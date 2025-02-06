Народные приметы 6 февраля: что можно и нельзя делать

6 февраля по народному календарю отмечается Аксиньин день, Ксения-полузимница.

Этот день считался переломом зимы по старому стилю, так как озимое зерно пролежало в земле уже половину срока. Считалось, что с Ксении до новых хлебов потребуется столько хлеба, сколько уже съели. В народе её называли полухлебницей.

Цены на хлеб в этот день служили предсказанием будущего урожая: если они снижались, ожидали богатый урожай, если повышались — скудный. Вечером 5 февраля крестьяне часто гадали о ценах на хлеб, взвешивая печеный хлеб, а утром проверяли его вес. Если хлеб терял в весе, ожидалась дешевизна, если увеличивался — подорожание.

Кроме того, на 6 февраля существовали и другие приметы: не стоит ставить квас и брагу, так как осень будет неурожайной; нельзя завязывать узлы, чтобы избежать похорон; не рекомендуется перестилать постель — это может привести к болезни; не стоит стричь ногти на ногах, чтобы не получить судороги; также не следует рассказывать свой сон.