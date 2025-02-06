Новосибирский депутат потребовал запретить продажу наград за участие в СВО

6 февраля депутат новосибирского горсовета Георгий Андреев направил обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой запретить продажу боевых наград СВО на маркетплейсах.

На платформе можно найти муляжи государственных наград, таких как медаль «Участнику спецоперации» и ведомственные медали Минобороны РФ. Несмотря на указание в описаниях, что это не настоящие награды, на медалях и удостоверениях не указан их статус как подделок.

На маркетплейсах также доступны медали, схожие с реальными наградами.

Стоимость медали «Участнику СВО» составляет 576 рублей, а другие награды продаются по схожей цене.