Правительство НСО увеличило объем региональной поддержки науки и инноваций

В Новосибирской области увеличен бюджет на господдержку науки и инноваций – объем региональной господдержки в 2025 году станет больше на 80 млн рублей. Об этом сообщили члены Правительства региона на пресс-конференции в преддверии Дня российской науки, который отмечается в стране 8 февраля.

«В Новосибирской области успешно реализуется научно-технологическая политика, которая включает в себя различные механизмы поддержки ученых, разработчиков и инноваторов, а также развития научной и инновационной инфраструктуры и проектов в регионе», – отметила заместитель Губернатора Ирина Мануйлова.

Министр науки и инновационной политики Вадим Васильев подчеркнул, что научно-технологическое развитие является важным приоритетом в работе Правительства Новосибирской области. «Бюджет регионального министерства на господдержку науки и инноваций увеличен почти на 80 млн рублей: в 2024 году он составил более 650 млн рублей, в 2025 году – 730 млн рублей. Таким образом, объем государственной поддержки науки и инновационного сектора серьезно вырос», – акцентировал внимание министр.

В регионе сформирован совет по научно-технической деятельности под председательством Губернатора Андрея Травникова, реализуется госпрограмма «Научно-технологическое развитие». Благодаря всем этим и многим другим мерам Новосибирская область третий год входит в пятерку регионов России – лидеров научно-технологического развития. Рост объема научных исследований и разработок – одна из задач обозначенной Президентом РФ национальной цели «Технологическое лидерство».

По результатам конкурсов Российского научного фонда по 16 актуальным для региона направлениям от медицины до сельского хозяйства в 2024 году поддержан 71 научный проект, еще 105 технологических проектов реализуется в СиббиоНОЦ. Для стимулирования коммерциализации научных знаний и трансфера технологий в Новосибирской области в 2024 году поддержано 47 проектов. Регион активно включился в реализацию нового нацпроекта «БАС» и формирования соответствующей научно-производственной инфраструктурной среды. Продолжается работа по созданию основных инфраструктурных проектов в сфере науки – ЦКП СКИФ, кампуса мирового уровня НГУ, Технопарка новосибирского Академгородка. Для создания самого мощного в стране научного центра мирового уровня Правительством региона принято решение о развитии перспективной территории СмартСити-Новосибирск. Господдержка научной и инновационной деятельности остается уникальным инструментом продвижения разработок новосибирских ученых.

Важный приоритет – поддержка молодых исследователей. 5 февраля стартовал прием заявок на участие в конкурсах для молодых исследователей – речь идет об именных стипендиях, грантовой поддержке со стороны Правительства Новосибирской области совместно с Российским научным фондом, развитии молодежных научных лабораторий, поддержке инновационных стартапов. Так, в номинации «Лучший молодой исследователь» 13 человек получат именную премию по 174 750 рублей. Также выделяется 20 именных стипендий в размере 17 280 рублей ежемесячно и 30 грантов размером до 500 тысяч рублей. Разработки должны быть связаны с приоритетными для региона 12 направлениями: высокотехнологичная медицина, информационно-телекоммуникационные технологии в управлении инфраструктурой городского хозяйства, охрана окружающей среды и природных ресурсов, создание новых материалов и технологий для строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективность и др.