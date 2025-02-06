Пять детей погибли в Новосибирской области на железнодорожных путях

В прошлом году на ж/д погибли пять детей.

Согласно данным новосибирской транспортной прокуратуры, за 2024 год было зафиксировано 39 случаев травмирования, включая гибель пяти несовершеннолетних на железнодорожных путях. В прошлом году этот показатель был выше — в 2023 году зарегистрировано 32 происшествия, в которых пострадали семь детей.

Однако по результатам надзорных мероприятий наблюдается значительное снижение числа непроизводственных травм на железнодорожном транспорте по сравнению с 2022 годом.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирской области за год умерли более 100 детей