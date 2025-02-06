RTVI стал доступен в пакетах Swisscom в Швейцарии

5 февраля канал RTVI стал доступен в базовых пакетах крупнейшего швейцарского оператора Swisscom, который обслуживает более 1,6 миллиона домохозяйств.

Это сотрудничество направлено на расширение охвата русскоязычной аудитории в регионе, где, по оценкам, проживает более 100 тысяч человек.

В сентябре 2024 года RTVI запустил вещание через спутник Hotbird 13, что позволило ему начать трансляции в сети Swisscom. Сигнал с этого спутника охватывает всю Европу, включая Великобританию, Средиземное море, Северную Африку, а также страны Ближнего Востока и часть Азии.

Генеральный директор медиагруппы RTVI Дмитрий Сурьянинов отметил, что подключение к Swisscom является важным шагом в расширении доступности канала. В дополнение к FTA-вещанию, группа активно развивает RTVI на FAST-платформах.

Директор по глобальной дистрибуции Андей Попов подчеркнул, что запуск на Swisscom способствует расширению аудитории и повышению узнаваемости бренда RTVI в Европе.