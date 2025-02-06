Следователи готовятся предъявить обвинение по делу об экстренной посадке самолёта под Новосибирском

Официальные выводы пока не озвучиваются.
Следственные органы завершают расследование уголовного дела об экстренной посадке самолёта на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Обвинение может быть предъявлено в первой половине 2025 года.
Об этом сообщил первый заместитель главы Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте России Владимир Ануфриев в пресс-центре ТАСС.
По его словам, в ходе расследования проводились различные исследования, назначались дополнительные экспертизы и допрашивались свидетели. Официальные выводы пока не озвучены.