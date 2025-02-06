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общество

Следователи готовятся предъявить обвинение по делу об экстренной посадке самолёта под Новосибирском

Фото: Юрий Бабичев / Сиб.фм

Официальные выводы пока не озвучиваются.

Следственные органы завершают расследование уголовного дела об экстренной посадке самолёта на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области. Обвинение может быть предъявлено в первой половине 2025 года.

Об этом сообщил первый заместитель главы Восточного межрегионального следственного управления СК на транспорте России Владимир Ануфриев в пресс-центре ТАСС.

По его словам, в ходе расследования проводились различные исследования, назначались дополнительные экспертизы и допрашивались свидетели. Официальные выводы пока не озвучены.

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Игорь Кириченко
Журналист

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