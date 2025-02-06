Студент СГУГиТ стал победителем всероссийских соревнований по боксу

Спортсмен Сибирского государственного университета геосистем и технологий Николай Пшенников одержал победу на всероссийских соревнованиях – первенстве ЦС ФСО профсоюзов «Россия» по боксу на призы ветерана бокса Юрия Николаевича Ансимова. Соревнования среди юниоров 19–22 лет проходили в январе в городе Ленинск-Кузнецкий.

Николай показал блестящие результаты, завоевав первое место в своей категории. Его победа не только принесла университету гордость, но и обеспечила ему путевку на чемпионат России по боксу, который состоится в конце февраля в Чите.

– Николай отлично проявил себя на этих соревнованиях. Его победа – это результат упорных тренировок и преданности спорту. Мы гордимся его успехами и уверены, что он достойно представит наш университет на предстоящем чемпионате России, – высоко оценил достижения спортсмена заведующий кафедрой физической культуры СГУГиТ Евгений Иванович Теплухин.

В настоящее время Николай Пшенников активно готовится к всероссийским соревнованиям, которые станут новым этапом в его спортивной карьере.

СГУГиТ продолжает поддерживать своих студентов не только в академической, но и в спортивной деятельности, демонстрируя, что успех возможен во всех сферах жизни.