В колонию Новосибирской области пытались пронести Wifi-роутер

Сотрудники колонии обнаружили и изъяли запрещенный груз.

В колонию №14, расположенную в Тогучине, пытались доставить запрещенные предметы: 5 сотовых телефонов, сим-карты, Wifi-роутер и 3 USB-кабеля. Об этом пишет «Прецедент».

Все это было спрятано в аккумуляторном отсеке тягача с фурой. Сотрудники колонии обнаружили и изъяли нелегальный груз. Инцидент был зафиксирован 6 февраля, сообщает пресс-служба ГУФСИН по НСО.

Водитель автомобиля, в котором был найден запрещенный груз, привлечен к административной ответственности. Составлен протокол по части 2 статьи 19.12 КоАП.