В Новосибирске с высоты птичьего полета показали готовность четвертого моста через Обь

Строительная готовность большинства объектов мостовой концессии в Новосибирске превышает 90%, сообщает пресс-служба компании.

Завершены работы по мостовому переходу, правобережной транспортной развязке, Зыряновскому путепроводу и эстакаде основного хода. Один из тоннелей под Транссибом готов на 90%. Общая строительная готовность по проекту составляет почти 84%. Об этом пишет Infopro54.

По данным компании, проект продолжается с января. Мостовой переход готов на 96%, прошел испытания на нагрузки и готов к пропуску транспорта. Оставшиеся работы включают монтаж кабельной продукции, установку мачт освещения, окраску опор и часть пролётных строений, а также разметку и установку дорожных знаков. Строительная готовность эстакады основного хода в январе составляла 92%, правобережной развязки — 97%, левобережной — около 80%.

Компания отметила, что работы проводятся в рамках выделенного концедентом финансирования, которое в настоящее время недостаточно для увеличения объема работ.