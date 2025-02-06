В Новосибирске врач Красикова рассказала как отличить грипп от метапневмовируса

Терапевт ВСК объяснила, как отличить грипп от метапневмовируса

Метапневмовирус (hMPV) — вирус, вызывающий респираторные инфекции, особенно опасен для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Несмотря на схожесть с гриппом и обычным ОРВИ, метапневмовирус имеет несколько отличий.

Грипп, вызванный вирусами Influenza A и B, обычно сопровождается резким повышением температуры, выраженной интоксикацией и высокой вероятностью осложнений, таких как пневмония. ОРВИ (аденовирусы, риновирусы и другие) обычно протекают легче, чем грипп.

Метапневмовирус чаще вызывает бронхиолит, ларингит и пневмонию у детей и пожилых людей. Он характеризуется продолжительным течением, умеренной температурой, сухим кашлем и затруднённым дыханием с хрипами. Пик заболеваемости метапневмовирусом приходится на конец зимы и весну, а его симптомы часто совмещаются с признаками гриппа и респираторно-синцитиального вируса (RSV).

Лечение метапневмовирусной инфекции носит симптоматический характер и включает поддержание водного баланса, покой, жаропонижающие препараты и ингаляции с физиологическим раствором. В некоторых случаях может потребоваться кислородная поддержка и дополнительные диагностические процедуры, такие как рентгенография лёгких.

Вакцина от метапневмовируса на данный момент не существует, но исследуются прививки, находящиеся на стадии клинических испытаний. Важно уделять внимание профилактике и обращаться к врачу при ухудшении состояния.

Алина Красикова, врач-терапевт цифровой клиники Страхового Дома ВСК, подчеркнула необходимость своевременного обращения к врачу при первых признаках болезни, особенно для уязвимых групп населения.