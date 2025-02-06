В Новосибирске врачи выявили рак на ранней стадии благодаря диспансеризации

В поликлинике № 16 рассказали о случае, который подтверждает важность профилактических осмотров и анализа кала на скрытую кровь.

51-летний житель Новосибирска, не испытывавший проблем со здоровьем, прошёл обследование по направлению терапевта. Изначально мужчина не хотел сдавать анализ, но всё же согласился. Результат оказался положительным, сообщили в пресс-службе Минздрава Новосибирской области.

Пациенту назначили дополнительные исследования, в ходе которых при колоноскопии обнаружили полип размером 7×8 мм. После его удаления и гистологического исследования врачи диагностировали аденокарциному на первой стадии. Опухоль была удалена в пределах здоровых тканей, что значительно повышает шансы на полное выздоровление.

Как отметила заведующая организационно-методическим отделом ГКП № 16 Ольга Шангина, рак кишечника занимает третье место среди онкологических заболеваний. При этом в 20 % случаев болезнь не проявляет симптомов на момент выявления. Специалисты подчеркивают, что ранняя диагностика позволяет успешно вылечить заболевание в 90 % случаев, а значит, регулярные обследования остаются ключевым инструментом в борьбе с онкопатологиями.