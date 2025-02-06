В новосибирском МинЖКХ рассказали, изменится ли оплата за отопление с 1 марта 2025 года

С 1 марта 2025 года в России вступят в силу изменения в правилах оплаты за отопление. В некоторых регионах страны переходят на систему оплаты по факту потребления, что исключает равномерные платежи в течение года. Как пояснили Сиб.фм в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, изменения в правилах оплаты на территории региона не планируются.

«Ежемесячный платеж населения за указанную коммунальную услугу является фиксированным (равным в течение всего года), с учетом сведений о потреблении коммунальной услуги за предшествующий год», — сообщили в МинЖКХ региона.

Сейчас в Новосибирской области используется система равномерных платежей, которая помогает избежать резких скачков в оплате отопления в зимний период. В случае изменения потребления тепла проводится корректировка, которая, как правило, производится в первом квартале следующего года.

В министерстве отметили, что такая схема обеспечивает социальную защиту населения, особенно граждан, имеющих право на субсидии или льготы по оплате коммунальных услуг.