В НСО стартовал набор в «Команду справедливости»

О намерении идти на выборы 2025 года вместе со «Справедливой Россией – За Правду» уже заявили: депутат областного парламента Андрей Пак, лидер волонтёров ZOV54 Инесса Дергунова, а также представители профсоюзов, предприниматели, фермеры и общественники.

Открывая набор в «Команду справедливости», депутат Госдумы Александр Аксёненко рассказал, с какой программой социалисты намерены вступить в борьбу за мандаты. По словам парламентария, сегодня Новосибирск потерял динамику своего развития, постепенно уступая статус «столицы Сибири» Красноярску, а лучшие специалисты уезжают, выбирая для жизни Москву и Санкт-Петербург.

По мнению депутата, вернуть столичный статус возможно. Для этого необходимо улучшить экологию, через перевод всех городских котельных на газ, увеличить вложения в обновление коммунальных сетей, запретить точечную застройку и выработать для Новосибирска единый архитектурный стиль, завершить наиболее масштабные долгострои и отладить городскую транспортную систему.

Александр Аксёненко добавил, что жители сёл и малых городов должны не на словах, а на деле получить те же возможности, что и в региональной столице. А для этого нужно решить проблему с утилизацией бытовых отходов, построить современные станции водоочистки хотя бы в райцентрах, увеличить инвестиции в модернизацию коммунальных сетей малых городов, сёл и рабочих посёлков и привлечь в сельскую местность квалифицированные кадры.

Также «Команда справедливости» намерена бороться с ростом цен и ростом ключевой ставки, ограничение миграции и усиление поддержки для участников СВО. Справедливороссы уверены, что на выборах их поддержат не менее 10% избирателей региона.

«Я уверен, что стать кандидатом в депутаты может каждый неравнодушный человек, который хочет сделать жизнь в своем районе или городе лучше, готов включиться в командную работу. Поэтому мы приглашаем всех в нашу «Команду справедливости». Для этого достаточно зайти на наш сайт командасправедливости.рф и оставить заявку», – обратился Александр Аксёненко к активным жителям Новосибирской области.