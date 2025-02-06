Власти Новосибирской области увеличили финансирование науки и инноваций

В 2025 году объем государственной поддержки науки и инноваций в Новосибирской области составит более 730 миллионов рублей.

Это на 12% больше, чем в 2024 году. В текущем году на эти цели было выделено свыше 650 миллионов рублей.

5 февраля прошла пресс-конференция с участием представителей власти, приуроченная ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля. В ходе мероприятия обсуждались направления развития научной отрасли и меры по поддержке инновационных разработок.

Министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев отметил, что увеличение финансирования позволит поддерживать текущие проекты и способствовать развитию новых технологий.