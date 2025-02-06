Время «Героев НовоСибири» - НСО запускает региональный аналог федеральной программы обучения ветеранов и участников СВО

Губернатор Андрей Травников сегодня провёл совещание на площадке Президентской Академии в Новосибирске (СИУ РАНХиГС) – именно этот вуз станет основной образовательной площадкой для «Героев НовоСибири», – и оценил не только образовательные, но и инфраструктурные возможности института для эффективной реализации проекта.

Новосибирская область запускает проект «Герои НовоСибири» – федеральный аналог программы «Время героев» – по поручению Президента Владимира Путина. Это программа обучения для ветеранов и участников специальной военной операции, прошедших соответствующий конкурсный отбор.

«Важно не просто создать образовательную программу, уникальную программу подготовки руководителей в органы власти, государственные, муниципальные предприятия, учреждения, участников политической жизни региона. А уже на стадии обучения погрузить будущих участников в реальную жизнь органов власти, предприятий, дать возможность пообщаться с действующими руководителями, известными людьми региона, руководителями крупных предприятий, организаций», — заявил Губернатор.

Задача масштабная, в её реализации примут участие не только Президентская Академия и Корпоративный университет Правительства, но и многие региональные ведомства – министерство региональной политики, министерство образования, министерство труда и социального развития.

Консолидируют и возможности других – уже подтвердивших свою эффективность программ и проектов – например, реабилитационного сертификата, который направлен, в том числе, на социальную и трудовую адаптацию участников СВО.

«Задача — создать программу, которая реально дала бы возможность роста ветерану СВО, представителю той самой новой элиты. Они уже геройски проявили себя в боевых условиях, нужно дать возможность проявить себя в мирной жизни», — подчеркнул Андрей Травников.

Отбор в программу будет жёсткий: важно пройти различные оценочные мероприятия, тестирования. В первый поток обучения попадут лучшие из лучших. Но и те, кто просто примет участие в проекте на начальном этапе, – в дальнейшем не останутся в стороне.

«Очень важно таких людей вовлечь в другие направления работы нашей жизни. В частности, есть инициатива председателя Заксобрания Андрея Шимкива по вовлечению ветеранов СВО в общественно-политическую жизнь, депутатскую деятельность, в коллегиальные органы, которые помогают в работе органам власти и депутатскому сообществу. Я это поддерживаю», — уточнил глава региона.

«Это для нас не имиджевый проект, а очень почётный, – отметил директор Сибирского института управления – филиала РАНХиГС Андрей Осипов. — Мы, как патриоты, должны реализовать проект лучше всех в России. Много инноваций будет в образовательной программе. В том числе, и стажировки, и наставники. Так, наставники — это жители нашей области, которые достигли на своей профессиональной ниве достаточных высот, и могут поделиться своим опытом по развитию потенциала региона».

Модель образовательной программы сформирована в соответствии с апробированной в 2024 году программой «Время героев». Обучение будет проходить в виде профессиональной переподготовки в модульном формате очно, предполагаются и дистанционные занятия.

В рамках каждого модуля программы предусмотрены академический блок, направленный на формирование базовых знаний в сфере государственного и муниципального управления, экономики и финансов, менеджмента; коммуникативный блок, включающий тренинги по командообразованию; выезды в профильные органы; культурный и спортивный треки; стажировки; наставничество.