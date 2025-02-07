60-летний заведующий детским садом в Новосибирской области отправился в зону СВО

Уроженец Татарска Пётр Русских заключил контракт, несмотря на инвалидность и проблемы со здоровьем.

Помимо ветеранов, жители Новосибирска и области, которые ранее не имели опыта службы, также отправляются на фронт. Примером этому служит глава детского сада из Татарска. Об этом пишет портал Горсайт.

«Я не вижу разницы в том, чтобы командовать взводом на фронте или руководить детским садом в тылу. Всюду находятся люди и проблемы, важно лишь преданно выполнять свою работу и любить свою страну», – рассуждает он о своем выборе.

Путь на фронте Пётр Николаевич начал в качестве оператора ПТУРа. Несмотря на участие в тяжелых сражениях и контузию, он позднее начал заниматься доставкой грузов для поддержки солдат.

«Это большой шаг и значительная ответственность – решиться на поездку в СВО, но Пётр сделал это осознанно», – утверждают друзья Петра Русских. – «Он чувствует, что на его плечах держится многое, и ему сложно покинуть службу, проработав там уже полтора года».

Сегодня он может похвастаться более чем сотней успешных рейсов через линию фронта. Сибиряк уверен, что настоящий патриот не тот, кто говорит о делах, а тот, кто осознаёт все последствия, но все равно идёт на выполнение боевых задач.

«Для настоящего мужчины любовь к стране подобна любви к матери, детям, жене и готовности в любой момент защитить их от опасности», – добавляет Пётр Русских.

Ранее Сиб.фм писал, что стала известна программа «Лыжни России-2025» в Новосибирске.