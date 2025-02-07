923 жителя Новосибирской области стали миллионерами

К февралю 2025 года 923 налогоплательщика в Новосибирской области официально задекларировали доход более 1 миллиона рублей. Об этом Сиб.фм сообщили в управлении федеральной налоговой службы по региону.

«По состоянию на 01.02.2025 доходы свыше 1 млн. руб. задекларировали 923 налогоплательщика», — отметили в ведомстве.

Важно отметить, что крайний срок подачи налоговых деклараций за 2024 год — 30 апреля 2025 года, и количество задекларированных доходов может существенно вырасти.

Однако наряду с этим в регионе насчитывается более 1600 крупных должников, чей налоговый долг превышает миллион рублей. Это немного превышает показатели начала 2024 года. Основные причины — несвоевременная уплата налогов и накопленные штрафы, добавили в управлении.